В Ленобласти 24 марта ожидается до +9 градусов и снег с дождём

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 24 марта местами пройдёт небольшой дождь с мокрым снегом, днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ночью местами туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днём +4...+9 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем меняться мало.
Фото: МЧС; Piter.tv
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