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В Ленобласти 24 марта ожидается до +9 градусов и снег с дождём
Сегодня, 15:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 24 марта ожидается до +9 градусов и снег с дождём

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Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днём +4...+9 градусов.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 24 марта местами пройдёт небольшой дождь с мокрым снегом, днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ночью местами туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днём +4...+9 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем меняться мало.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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