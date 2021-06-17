В Петербурге 24 августа ожидается до +20 градусов

Местами пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 24 августа, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице будет формироваться под влиянием тыловой части далёкого циклона, с центром над севером Зауралья. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов, по Ленобласти +16…+21 градус. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В пятницу ожидаются кратковременные дожди и +20…+22 градуса.

Фото: Piter.tv