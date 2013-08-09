В Ленобласти 24 августа ожидается до +20 градусов

Местами, преимущественно на западе региона, пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в четверг, 23 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами, преимущественно на западе региона, пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-5 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, на востоке местами до + 4, днём +15...+20 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv