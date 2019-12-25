  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 23 ноября местами пройдёт небольшой снег
Сегодня, 7:54
209
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 23 ноября местами пройдёт небольшой снег

0 0

Температура воздуха 23 ноября в Петербурге -1…-3 градуса.

В середине рабочей неделе Петербург продолжит ощущать влияние периферии циклона, кружащего в центре Европейской России. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 23 ноября в Петербурге -1…-3, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг преимущественно без осадков и на несколько градусов холоднее.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии