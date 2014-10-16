В Ленобласти ночью 23 ноября местами похолодает до -11 градусов

На дорогах местами гололедица.

В середине недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Ленобласти 23 ноября местами, преимущественно в южных районах, пройдёт небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, местами до -11, днем -2...-7 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем – повышаться.

Фото: Piter.tv; МЧС