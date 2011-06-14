В Петербурге ожидается до +9 градусов и дожди

На выходных станет еще прохладнее.

До конца недели в Петербурге ожидаются дожди. В дневные часы, впрочем, может выглянуть солнце.

Как сообщает синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 23 апреля в Петербурге днём ожидаются кратковременные дожди, местами со снегом. Температура составит от +8 до +10 градусов.

В выходные дни днем будет на 1 градус прохладнее, в ночь на воскресенье – до 0 градусов. Осадки сохранятся.

В Ленобласти 23 апреля ожидаются дождь со снегом.

Фото: Piter.tv