В Ленобласти 23 апреля ожидаются дождь со снегом

Воздух прогреется до +7..+12 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу, 23 апреля, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью дожди, местами небольшие, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами мокрый снег, снежная крупа. Ветер ночью южный, юго-восточный 2-7 м/с, днем южный, юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха 23 апреля ночью 0...+5, днем +7...+12 градусов.

Фото: Piter.tv