В Петербурге 22 января повышение температуры нивелируют ветер и снег

Температура воздуха в Петербурге 22 января составит -1…-3 градуса.

В понедельник погоду в Северной столице сформирует теплый атмосферный фронт. Надвигаясь с запада, он закроет небо плотными облаками, после полудня вызовет снег и метели.

По данным ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха в Петербурге 22 января составит -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер южный 6-11 м/с, порывистый.

Во вторник ожидается мокрый снег с дождем и +2…+4 градуса. Возможно обновление суточного рекорда тепла, пока он составляет +3,9 градуса и принадлежит 2002 году.

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Фото: Piter.tv