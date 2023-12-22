Облака и дожди ограничат дневной прогрев в Петербурге 22 марта

Температура воздуха 22 марта в Петербурге +4…+6 градусов.

Едва успев проводить на восток один циклон, сегодня Северная столица уже окажется под влиянием следующего ненастного посланника Атлантики. В его передней части в регион будут поступать обширные облака и новые очаги дождей, что слегка ограничит дневной прогрев. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 22 марта в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В субботу пройдут кратковременные дожди и +4…+6 градусов.

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Фото: Piter.tv