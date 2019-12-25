В Петербурге 22 июня может стать самым тёплым днём с начала года

Ожидается +28…+30 градусов.

В четверг Петербург попадёт под влияние циклонического вихря. Приближаясь с запада, он принесёт обширные поля облаков, которые в послеполуденные часы станут причиной кратковременных дождей, местами ливневого характера, с грозами, возможен град. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 22 июня в Петербурге +28…+30 градусов, по Ленобласти +25…+30 градусов. С такими показателями сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым с начала года. Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

В пятницу пройдут кратковременные дожди, днём +21…+23 градуса.

Фото: Piter.tv