В Ленобласть 22 июня ожидается до +30 градусов

Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град.

В Ленинградской области в четверг, 22 июня, ожидается до +30 градусов. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днём в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер ночью южный, юго-западный 5-10 м/с, днём юго-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, на западе местами +16...+19, днём +25...+30 градусов, на востоке местами до +20. Атмосферное давление будет понижаться.

МЧС: 22 июня в Петербурге ожидаются грозы, ливни, град, усиление ветра до 18 м/с.

Фото: МЧС; Piter.tv