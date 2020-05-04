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В Петербурге 21 сентября воздух прогреется до +22 градусов
Сегодня, 8:00
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В Петербурге 21 сентября воздух прогреется до +22 градусов

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В большинстве районов обойдётся без существенных осадков.

В четверг на погоду Северной столицы окажет влияние северо-западная периферия антициклона. Она постепенно оттеснит дождевые тучи за границы области, что поспособствует росту температуры. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 21 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов обойдётся без существенных осадков, лишь на востоке территории местами еще пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Петербурге +20…+22 градуса, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +21…+23 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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