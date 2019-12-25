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В Ленобласти 21 сентября потеплеет до +22 градусов
Сегодня, 15:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 21 сентября потеплеет до +22 градусов

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Ночью преимущественно облачная погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 21 сентября, в Ленинградской области ожидаются дожди. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью преимущественно облачная погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём переменная облачность, местами, преимущественно на востоке, небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: МЧС; pxhere

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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