В Ленобласти 21 сентября потеплеет до +22 градусов

В четверг, 21 сентября, в Ленинградской области ожидаются дожди. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью преимущественно облачная погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём переменная облачность, местами, преимущественно на востоке, небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.
Фото: МЧС; pxhere
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