В Петербурге 21 апреля будет типичная для этого времени погода

В Санкт-Петербурге +10…+12 градусов.

Северная столица в понедельник окажется под влиянием северной периферии циклонического вихря. Смещаясь к востоку, он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду и вызовет кратковременные дожди, по Ленинградской области местами с грозой. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 21 апреля в Санкт-Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов, на юге до +13…+18 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник местами ожидаются небольшие дожди и +10…+12 градусов.

В это же время в Петербурге стартовал сезон цветения сакуры. Piter.TV составил подборку локаций с сакурой в городе и рассказал, сколько длится цветение.

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Фото: Piter.tv