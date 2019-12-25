20 мая в Петербурге температурные показатели продолжат отставать от нормы

Однако, сегодня в городе не ожидается дождей.

Перед выходными синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует гребень антициклона, вытягивающийся с севера. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, при этом температурные показатели продолжат отставать от нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха 20 мая в Петербурге составит +12…+14, по Ленобласти +10…+15 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление – 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу без осадков и днем около +15 градусов.

Фото: Piter.tv