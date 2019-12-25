Пятничный день в Ленобласти пройдет без осадков

Однако ночью температура воздуха опустится до минут трех градусов.

В пятницу, 20 мая, синоптики ожидают теплую и сухую погоду в Ленобласти. Согласно данным регионального управления МЧС, ночью в некоторых районах ожидаются заморозки.

Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, а днем столбики термометров покажут до +15 градусов. Существенных осадков не прогнозируют. Однако жителей области предупредили о восточном и северо-восточном ветре, его порывы достигнут до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится ночью и понизится днем.

Синоптик Александр Колесов опроверг связь похолодания с цветением черёмухи.

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