Петербурге 20 февраля находится на границе атмосферных образований

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса.

Северная столица 20 февраля окажется на границе уходящего на юго-восток барического максимума, и приближающегося с запада циклонического вихря. Ожидается преимущественно облачная погода, обойдётся без осадков, а температурный фон будет выше климатической нормы. Местами возможна гололедица, отметил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В среду местами пройдёт небольшой снег и 0…-2 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv