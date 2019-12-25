В Петербурге 20 декабря будет аномальное тепло

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов.

В пятницу Северная столица останется под влиянием периферии циклона, который будет постепенно разворачиваться к региону своей более холодной частью. Сохранится облачная погода и пройдут дожди. Теплее всего будет в начале дня, затем показания термометров будет понижаться, но и к вечеру температура останется в зоне положительных значений и продолжит существенно превышать рамки климата. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 20 декабря в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В субботу осадки перейдут в снег, сформируется гололедица, ночью подморозит до -2…-4 градусов, днем будет около 0.

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Фото: Piter.tv