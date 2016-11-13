В Петербурге 20 декабря ожидается до +2 градусов и снег

На дорогах и тротуарах гололедица, особенно интенсивная в вечерние часы.

В среду, 20 декабря, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет определяться тыловой частью циклона, уходящего своим центром в акваторию Белого моря.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно снег. На дорогах и тротуарах гололедица, особенно интенсивная в вечерние часы.

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, в первой половине дня с порывами до 15-20 м/с.

В четверг временами будет идти снег, гололедица и около 0 градусов.

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Фото: Piter.tv