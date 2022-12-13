В Петербурге 20 апреля температура будет близка к норме

Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

В четверг, 20 апреля, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует малоактивный фронтальный раздел, который будет скользить по восточной периферии антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха в Петербурге +11…+13 градусов, по Ленобласти +9…+14 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу ожидается без осадков и на несколько градусов теплее.

Фото: Piter.tv