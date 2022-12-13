В Ленобласти 20 апреля местами ожидается до +14 градусов

Утром и днём облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В четверг, 20 апреля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью ожидается переменная облачность, утром и днём облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, северный 1-5 м/с, днём западный, северо- западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем +6...+11 градусов, местами до +14. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС