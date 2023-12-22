В Петербурге 1 марта температура превысит многолетние показатели

Температура воздуха 1 марта в Петербурге +3…+5 градусов.

В первый календарный день весны влияние гребня антициклона на погоду Северной столицы станет более заметным. В облаках появятся прояснения, вероятность осадков будет невелика, а температурный фон продолжит превышать средние многолетние показатели. На дорогах и тротуарах местами гололедица, рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 1 марта в Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ожидается без осадков и +3…+5 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv