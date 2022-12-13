1 февраля в Петербурге температурный фон будет заметно выше климатической нормы

На дорогах и тротуарах гололедица.

В первый февральский день Северная столица окажется под влияние очередного циклонического вихря, выходящего с запада на территорию Прибалтики. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе сохранится облачная погода, пройдёт небольшой снег, температурный фон будет заметно выше климатической нормы. На дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в Петербурге 1 февраля -1…+1 градус, по Ленобласти -4…+1 градус. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидаются небольшой снег, гололедица, и днем 0…-2 градусов.

Фото: Piter.tv