В Ленобласти 1 февраля ожидается 0 градусов

Днём местами также возможен небольшой снег.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в первый день февраля в Ленинградской области будет облачная погода.

Ночью 1 февраля в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Днём местами также возможен небольшой снег. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный 4-9 м/с, в начале ночи на востоке местами порывы до 13 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днём 0...-4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: pxhere.com; МЧС