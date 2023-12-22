  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 19 января сохранится облачная и ветреная погода
Сегодня, 8:45
153
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 19 января сохранится облачная и ветреная погода

0 0

Температура воздуха Петербурге -3…-5 градусов.

Перед выходными Северная столица будет ощущать влияние периферии циклона, уходящего своим центром на север Карелии. В такой ситуации в регионе сохранится облачная и ветреная погода, пройдёт снег, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 19 января в Петербурге -3…-5 градусов, в Ленинградской области -3…-8 градусов, в течение дня температура будет постепенно понижаться. Ветер западный 6-11 м/с, порывистый.

В субботу ожидается без осадков и -13…-15 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии