В Петербурге 19 января сохранится облачная и ветреная погода

Температура воздуха Петербурге -3…-5 градусов.

Перед выходными Северная столица будет ощущать влияние периферии циклона, уходящего своим центром на север Карелии. В такой ситуации в регионе сохранится облачная и ветреная погода, пройдёт снег, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 19 января в Петербурге -3…-5 градусов, в Ленинградской области -3…-8 градусов, в течение дня температура будет постепенно понижаться. Ветер западный 6-11 м/с, порывистый.

В субботу ожидается без осадков и -13…-15 градусов.

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Фото: Piter.tv