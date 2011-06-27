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На погоду в Петербурге 19 сентября окажет влияние циклон "Ян"
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На погоду в Петербурге 19 сентября окажет влияние циклон "Ян"

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В регионе 19 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Во вторник синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием передней части приближающегося с запада североатлантического циклона, названного немецкими синоптиками "Ян" ("Jan"). Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе 19 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге +20…+22°, по Ленобласти +18…+23°. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В среду пройдут дожди и похолодает до +16…+18 градусов.

Фото: unsplash

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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