В Ленобласти 19 сентября воздух прогреется до +22 градусов

Ночью ожидается без существенных осадков, днём местами кратковременный дождь.

В Ленинградской области во вторник, 19 сентября, ожидается переменная облачность. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью ожидается без существенных осадков, днём местами кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с, вечером в прибрежных районах местами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью на западе +4...+9 градуса, на востоке +1...+6, местами заморозки в воздухе и на почве до -1 градуса, днём +17...+22 градуса.

Фото: МЧС; pxhere