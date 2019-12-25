Петербург 19 декабря перейдёт из зимы в весну

Температура воздуха 19 декабря в Петербурге +1…+3 градуса.

В четверг синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тёплым атмосферным фронтом, а затем тёплым сектором циклона. Ожидается облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый, а к вечеру – в дожди. Днём местами возможны ледяные дожди и гололёды. На дорогах и тротуарах скользко. Показания термометров будут активно расти и отправятся в зону положительных температур, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 19 декабря в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса, на востоке -4…-9 градусов. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с, порывистый.

В пятницу временами пройдут осадки, преимущественно дожди и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv