В Ленобласти 19 декабря морозы сменятся дождями

Температура воздуха в первой половине ночи -18...-23 градуса.

В четверг в Ленинградской области ожидаются облачная погода и большой перед температур. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 19 декабря, начиная с запада Ленобласти, в большинстве районов пройдёт снег, на западе – местами сильный. Днем также ожидается снег, в западных и центральных районах – переходящий в дождь. Днем местами возможно налипание мокрого снега, ледяной дождь, гололед. Ветер юго-восточный, южный ночью 5-10 м/с, утром и днем 8-13 м/с.

Температура воздуха в первой половине ночи -18...-23 градуса, местами до -27, на юго-западе -9...-14 градусов, с постепенным повышением во второй половине ночи и днем на западе до -2...+3 градусов, на востоке до -3...-8 градусов, местами до -11. На дорогах сложная обстановка.

Петербуржцам также обещают резкую смену погоды: от морозов до дождя.

Фото: МЧС; Piter.tv