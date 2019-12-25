В Петербурге 19 апреля воздух прогреется до +14 градусов

В среду характер погоды изменится мало, а прогрев усилится.

Во вторник, 19 апреля, погоду в Северной столице продолжит формировать очаг повышенного атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

При переменной облачности в регионе обойдётся без существенных осадков, а температурные показатели на 3-4 градуса превысят климатическую норму. В Петербурге воздух прогреется до +12..+14 градусов, по Ленобласти до +11..+16. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.

В среду характер погоды изменится мало, а прогрев усилится.

Синоптик Александр Колесов рассказал, что до конца недели воздух в Петербурге прогреется до +15 градусов.

Фото: Piter.tv