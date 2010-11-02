До конца недели воздух в Петербурге прогреется до +15 градусов

В понедельник, 18 апреля, температура воздуха в городе достигла +10,4 градуса.

К концу недели в Петербурге столбики термометров поднимутся выше +15 градусов. Об этом в своем Telegram-канале написал синоптик Александр Колесов.

В понедельник, 18 апреля, температура воздуха в городе достигла +10,4 градуса. Это самый теплый день с начала весны (21 марта было +10,2 градуса).

Уже в течение этой недели температура поднимется до +13, а затем – выше +15. В городе будет сухая и солнечная погода.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 апреля в Ленобласти воздух прогреется до +16 градусов.

Фото: Piter.tv