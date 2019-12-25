В Петербурге 18 марта будет тепло и без осадков

Выходные начнутся по-прежнему сухой, но чуть менее тёплой погодой.

Перед выходными обширный барический максимум сохранит своё воздействие на погоду в Петербурге. При небольшой облачности осадков не ожидается, а солнечные лучи днем будут активно прогревать воздушные массы. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Днем 18 марта воздух в городе прогреется до +8..+10 градусов, в Ленобласти до +6..+11 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление 781 мм рт.ст., что значительно выше нормы.

Выходные начнутся по-прежнему сухой, но чуть менее тёплой погодой.

Фото: Piter.tv