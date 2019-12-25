В Петербург 18 августа придёт скандинавская прохлада

Температура воздуха 18 августа в Петербурге +20…+22 градуса.

Перед выходными на погоду в Петербурге окажет влияние "гребень наполненного относительно холодными воздушными массами скандинавского антициклона". Надвигаясь с севера, он не позволит облакам достичь дождевой фазы и ограничит дневной прогрев, поделился ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 18 августа в Петербурге +20…+22 градуса, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В субботу ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди, днём преимущественно без осадков и +20…+22 градуса.

Фото: Piter.tv