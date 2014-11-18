В Ленобласти 18 августа ожидается не более +24 градусов

Днём без существенных осадков.

Перед выходными в Ленинградской области станет немного прохладнее, рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 18 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днём без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер ночью северо-западный, северный 2-7 м/с, днём северный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv; МЧС