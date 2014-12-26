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Атмосферный фронт с запада принесет в Петербург дожди 3 июля
Сегодня, 9:02
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Атмосферный фронт с запада принесет в Петербург дожди 3 июля

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Воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Сегодня, 3 июля, в Петербурге ожидается знойная и дождливая погода. На улице будет парить из-за надвигающейся грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Облаков в небе станет больше. В некоторых районах пройдут дожди. Воздух прогреется до +27...+29 градусов. Подует западный ветер со скоростью 4-9 м/с. При громе возможны порывы. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст. 

В Ленобласти жители тоже увидят дождь. Столбики термометров покажут +26...+31 градусов.

Неделя в регионе начнется с осадков. Тепло не покинет Северную столицу.

Ранее на Piter.tv: уровень погодной опасности в Северной столице повысили до оранжевого.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, леус, погода, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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