Атмосферный фронт с запада принесет в Петербург дожди 3 июля

Воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Сегодня, 3 июля, в Петербурге ожидается знойная и дождливая погода. На улице будет парить из-за надвигающейся грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Облаков в небе станет больше. В некоторых районах пройдут дожди. Воздух прогреется до +27...+29 градусов. Подует западный ветер со скоростью 4-9 м/с. При громе возможны порывы. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст.

В Ленобласти жители тоже увидят дождь. Столбики термометров покажут +26...+31 градусов.

Неделя в регионе начнется с осадков. Тепло не покинет Северную столицу.

Ранее на Piter.tv: уровень погодной опасности в Северной столице повысили до оранжевого.

Фото: Piter.tv