Атмосферный фронт с запада принесет в Петербург дожди 3 июля

Сегодня, 3 июля, в Петербурге ожидается знойная и дождливая погода. На улице будет парить из-за надвигающейся грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.
Облаков в небе станет больше. В некоторых районах пройдут дожди. Воздух прогреется до +27...+29 градусов. Подует западный ветер со скоростью 4-9 м/с. При громе возможны порывы. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст.
В Ленобласти жители тоже увидят дождь. Столбики термометров покажут +26...+31 градусов.
Неделя в регионе начнется с осадков. Тепло не покинет Северную столицу.
Ранее на Piter.tv: уровень погодной опасности в Северной столице повысили до оранжевого.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все