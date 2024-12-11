В Петербурге 17 января может показаться солнце

В Петербурге +2…+4 градуса.

В пятницу метеорологические условия в Северной столице сформирует гребень антициклона. Усиливаясь с юго-запада, он уменьшит количество и плотность осадков, и до минимума понизит вероятность осадков. При этом температурный фон останется существенно выше климатической нормы.

По данным синоптиков "Фобос", температура воздуха 17 января в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градуса. Ветер западный 4-9 м/с.

В субботу ожидается без существенных осадков, порывистый западный ветер, способствующий формированию нагонных явлений и подъёму уровня воды в Неве. Днем +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv