В Петербурге 17 октября температура на пару градусов превысит норму

Северная столица 17 октября будет находиться под влиянием гребня антициклона с юго-запада. Облаков в небе по-прежнему будет довольно много, но вероятность дождей останется близкой к нулю. Температурные показатели на пару градусов превысят норму, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".
Температура воздуха в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с.
В пятницу ожидается без осадков и +11…+13 градусов.
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Фото: Piter.tv
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