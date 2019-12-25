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В Петербурге 17 октября температура на пару градусов превысит норму
Сегодня, 8:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 17 октября температура на пару градусов превысит норму

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Вероятность дождей останется близкой к нулю.

Северная столица 17 октября будет находиться под влиянием гребня антициклона с юго-запада. Облаков в небе по-прежнему будет довольно много, но вероятность дождей останется близкой к нулю. Температурные показатели на пару градусов превысят норму, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +11…+13 градусов.

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Фото: Piter.tv 

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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