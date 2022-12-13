В Петербурге 17 мая ожидается до +22 и кратковременные дожди

В четверг станет значительно холоднее.

В середине рабочей недели Северная столица окажется в полосе атмосферного фронта, скользящего по западу региона с юго-запада на северо-восток. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В среду, 17 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге +20…+22 градуса, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг пройдут кратковременные дожди, и ожидается заметное похолодание – днём всего около +15 градусов.

Фото: Piter.tv