В Ленобласти 17 мая ожидаются кратковременные дожди и до +24 градусов

Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный 8-13 м/с.

В середине недели в Ленинградской области ожидается преимущественно облачная погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 17 мая на западе Ленобласти пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, на востоке без существенных осадков, днём местами кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, местами до +6, днём +19...+24 градуса, на западе местами до +16. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться.

Фото: pxhere; МЧС