В Петербурге 17 февраля температура будет на 3-4 градуса ниже климатических значений

В регионе ожидается преимущественно облачная погода.

В понедельник до Северной столицы дотянется облачными полями далёкий циклон, уходящий своим центром на северо-восток Европейской России. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, а температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже положенных по климату значений. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 17 февраля в Петербурге -6…-8 градусов, в Ленинградской области -6…-11 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

Во вторник пройдёт небольшой снег и -3…-5 градусов.

Также стало известно, что морозы продержатся в Петербурге всю текущую неделю.

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Фото: Piter.tv