В Петербурге 17 декабря температура будет на 7 градусов ниже климатической нормы

К берегам Невы будут поступать всё более холодные воздушные массы.

Во вторник Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона, уходящего в Верхневолжье. По его периферии к берегам Невы будут поступать всё более холодные воздушные массы, вызывая кратковременный снег и удерживая температуру на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 17 декабря в Петербурге -7…-9 градусов, в Ленинградской области -6…-11 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

В среду ожидается без существенных осадков и -9…-11 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv