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В Петербурге 17 декабря температура будет на 7 градусов ниже климатической нормы
Сегодня, 8:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 17 декабря температура будет на 7 градусов ниже климатической нормы

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К берегам Невы будут поступать всё более холодные воздушные массы.

Во вторник Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона, уходящего в Верхневолжье. По его периферии к берегам Невы будут поступать всё более холодные воздушные массы, вызывая кратковременный снег и удерживая температуру на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 17 декабря в Петербурге -7…-9 градусов, в Ленинградской области -6…-11 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

В среду ожидается без существенных осадков и -9…-11 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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