В Петербурге 16 января будет весенняя погода

Температура воздуха 16 января в Петербурге +2…+4 градуса.

В четверг синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует тёплый сектор циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над акваторией Баренцева моря.

По данным синоптиков "Фобос", в регионе ожидается облачная, вечером с прояснениями, погода, пройдут дожди, а температура воздуха окажется на уровне середины марта.

Температура воздуха 16 января в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В пятницу ожидается без существенных осадков, местами туман и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv