  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 16 января будет весенняя погода
Сегодня, 8:26
139
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 16 января будет весенняя погода

0 0

Температура воздуха 16 января в Петербурге +2…+4 градуса.

В четверг синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует тёплый сектор циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над акваторией Баренцева моря.

По данным синоптиков "Фобос", в регионе ожидается облачная, вечером с прояснениями, погода, пройдут дожди, а температура воздуха окажется на уровне середины марта.

Температура воздуха 16 января в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В пятницу ожидается без существенных осадков, местами туман и +1…+3 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии