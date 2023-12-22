В Петербурге 16 января ожидается снег

Температура воздуха в Петербурге -6…-8 градусов.

Северная столица 16 января окажется под влиянием центральной части циклонического вихря, названного европейскими метеорологами "Эфталия" ("Efthalia"). Он сформирует в регионе облачную погоду, пройдёт снег, сообщил специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -6…-8 градусов, в Ленинградской области -5…-10 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В среду ожидается без существенных осадков и -11…-13 градусов.

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Фото: Piter.tv