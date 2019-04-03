16 сентября погоду в Петербурге продолжит формировать периферия североатлантического циклона

Облаков в небе по-прежнему будет много, пройдут кратковременные дожди.

Перед выходными погоду в Петербурге продолжит формировать периферия североатлантического циклона. Облаков в небе по-прежнему будет много, пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 16 сентября в Петербурге +13…+15, по Ленобласти +11…+16 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В субботу пройдут кратковременные дожди, температура изменится мало.

Фото: Piter.tv