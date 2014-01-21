Петербург 16 декабря окажется под влиянием гребня антициклона

Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдет небольшой снег.

Перед выходными Петербург будет ощущать влияние гребня антициклона, вытянувшегося с юго-востока. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдет небольшой снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 16 декабря в городе -5…-7 градусов, по Ленобласти -5…-10. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ожидается без существенных осадков, температура изменится мало.

Фото: Piter.tv