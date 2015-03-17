В Ленобласти перед выходными ожидается до -11 градусов

Местами пройдёт снег.

Перед выходными в Ленинградской области будет облачно, пройдёт небольшой снег. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 16 декабря в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, местами до -17, днём -6...-11 градусов, на северо-западе местами до -3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv; МЧС