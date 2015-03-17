В Ленобласти перед выходными ожидается до -11 градусов

Перед выходными в Ленинградской области будет облачно, пройдёт небольшой снег. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 16 декабря в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, местами до -17, днём -6...-11 градусов, на северо-западе местами до -3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
Фото: Piter.tv; МЧС
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