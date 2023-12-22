В Петербурге 15 марта будет тепло и дождливо

Температура воздуха 16 марта в Петербурге +7…+9 градусов.

Перед выходными синоптическая ситуация атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием тёплого фронтального раздела, связанного с очередным атлантическим циклоном "Габриэль" (Gabriele). Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Вытянувшись с запада на восток в широтном направлении, циклон станет причиной облачной погоды и вызовет дожди, а температура воздуха будет заметно выше климатической нормы.

Температура воздуха 16 марта в Петербурге +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В субботу пройдут небольшие дожди и +8…+10 градусов.

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Фото: Piter.tv