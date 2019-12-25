В Петербурге 15 марта воздух прогреется до +7 градусов

Синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием антициклона с востока.

Во вторник, 15 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием антициклона с востока. При переменной облачности осадков не ожидается, утром и вечером местами гололедица. Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге воздух прогреется до +5..+7 градусов, в Ленобласти до +3..+8 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы (774 мм рт.ст.).

В среду погода в городе мало изменится.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Ленобласти 15 марта потеплеет до +9 градусов.

Фото: Piter.tv