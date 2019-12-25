В Ленобласти 15 марта потеплеет до +9 градусов

При этом ночью будет до -13 градусов.

В Ленобласти во вторник, 15 марта, ожидается небольшая облачность. Осадков течение дня не ожидается. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами в регионе ожидается туман. Ветер ночью южных направлений 1-4 м/с, днем юго-восточный 4-9 м/с.

Ночью температура опустится до -9..-4 градусов, местами до -13 градусов. Днем воздух прогреется до +4..+9 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Также ночью 15 марта на Петербург опустится туман.

Фото: МЧС; Piter.tv (архив)