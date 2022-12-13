В Петербурге 15 февраля на погоду окажет влияние гребень антициклона.

Гребень антициклона сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, и вновь обойдётся без осадков.

В середине рабочей недели на метеорологические условия в Петербурге продолжит оказывать влияние гребень антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Гребень антициклона сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, и вновь обойдётся без осадков. В утренние и вечерние часы местами гололедица.

Температура воздуха 15 февраля в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг местами слабый снег и около 0 градусов.

Фото: Piter.tv